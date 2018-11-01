Путин встретится с представителями немецкого бизнеса

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с бизнесменами из ФРГ реализацию крупных совместных проектов, в том числе в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, российский лидер встретится с представителями крупнейших немецких предприятий, активом Восточного комитета германской экономики.

Путин встречается с немецким бизнесом довольно регулярно. О том, что существующая практика будет продолжена, он пообещал и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на состоявшейся в августе в Германии встрече. Руководителю ФРГ российский президент подтвердил заинтересованность РФ в сотрудничестве с немецкими компаниями.

Восточный комитет германской экономики объединяет более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы. Комитет последовательно выступает против антироссийских санкций, в частности в энергосфере. Управляющий директор объединения Михаэль Хармс, на этой неделе выступая на Евразийском экономическом форуме, сказал, что любые санкции в энергосфере нарушают рыночные механизмы, что вредит и покупателям, и производителям. Он подчеркнул, что новые проекты импорта углеводороводов в Европу находят поддержку комитета, особенно — "Северный поток-2". Хармс заявил, что европейский бизнес выступает против санкций в отношении России. "Именно санкции, вторичные санкции, в первую очередь касаются европейских компаний, мы с этим абсолютно не согласны, принципиально такие санкции отрицаем", — подчеркнул Хармс.

В прошлый раз Путин и немецкий бизнес встречались год назад. Тогда председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что поддерживает негативное отношение ЕС к возможным новым экономическим санкциям США против РФ.

Позже он назвал встречу с Путиным "мощным сигналом для экономики Германии". По его словам, значительный объем времени, который глава РФ отвел на мероприятие, свидетельствует о всеобъемлющей заинтересованности в активизации отношений.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.