В ДНР с 1 ноября будет снижена стоимость топлива

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Цена на топливо в самопровозглашенной Донецкой народной республике будет снижена с 1 ноября, сказал РИА Новости представитель пресс-службы врио главы ДНР Дениса Пушилина.
"Как уже заявлял ранее Денис Владимирович (Пушилин — ред.), с 1 ноября цена на топливо на всей территории Донецкой народной республики будет снижена приблизительно до цен Ростовской области", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пушилина.
"С экономической точки зрения, эффект от снижения ставок акцизного налога на моторный бензин и дизельное топливо скажется на конечной стоимости топлива на заправочных станциях, а изменение цены на топливо окажет существенное положительное влияние на всю экономику", — сказал журналистам кандидат экономических наук, доцент, докторант кафедры международной экономики экономического факультета Донецкого национального университета Андрей Грузан.
Он пояснил, что снижение цены на ГСМ повлечет за собой понижение затрат на транспорт, что, в свою очередь, может сказаться на ценах на продукты.
"Не секрет, что цена на топливо с соседним регионом, с Ростовской областью, у нас на восемь, девять, десять рублей дороже (топливо — ред.). Конечно же, это все автоматически входит в стоимость продуктов. Были найдены ресурсы, были найдены возможности для того, чтобы изменить ситуацию и привести цену примерно к такой, какая в Ростовской области. Я очень надеюсь… что с 1-го числа (с 1 ноября — ред.) мы сможем увидеть на заправках совершенно другие цены", — сказал Пушилин.