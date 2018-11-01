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Экономика

В ДНР с 1 ноября будет снижена стоимость топлива

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (1)
(обновлено: 02:11 01.11.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСожженные бензовозы после обстрела украинской армией города Шахтерска в Донецкой области. Архивное фотоСожженные бензовозы после обстрела украинской армией города Шахтерска в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Цена на топливо в самопровозглашенной Донецкой народной республике будет снижена с 1 ноября, сказал РИА Новости представитель пресс-службы врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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В настоящее время на заправках ДНР цена на бензин марки Аи-95 составляет около 52 российских рублей, бензин марки Аи-92 стоит около 51 российского рубля за литр.

"Как уже заявлял ранее Денис Владимирович (Пушилин — ред.), с 1 ноября цена на топливо на всей территории Донецкой народной республики будет снижена приблизительно до цен Ростовской области", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пушилина.

Ополченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
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Эксперт прогнозирует, что понижение цен на топливо окажет благоприятное влияние на экономику самопровозглашенной ДНР.

"С экономической точки зрения, эффект от снижения ставок акцизного налога на моторный бензин и дизельное топливо скажется на конечной стоимости топлива на заправочных станциях, а изменение цены на топливо окажет существенное положительное влияние на всю экономику", — сказал журналистам кандидат экономических наук, доцент, докторант кафедры международной экономики экономического факультета Донецкого национального университета Андрей Грузан.

Он пояснил, что снижение цены на ГСМ повлечет за собой понижение затрат на транспорт, что, в свою очередь, может сказаться на ценах на продукты.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Днем ранее во время общения с представителями железной дороги временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин также прокомментировал намерения снизить цену на ГСМ и отметил, что возможности и ресурсы для этого найдены.

"Не секрет, что цена на топливо с соседним регионом, с Ростовской областью, у нас на восемь, девять, десять рублей дороже (топливо — ред.). Конечно же, это все автоматически входит в стоимость продуктов. Были найдены ресурсы, были найдены возможности для того, чтобы изменить ситуацию и привести цену примерно к такой, какая в Ростовской области. Я очень надеюсь… что с 1-го числа (с 1 ноября — ред.) мы сможем увидеть на заправках совершенно другие цены", — сказал Пушилин.

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