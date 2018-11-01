МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака по стабилизации на рынке топлива были достигнуты принципиальные договоренности, при этом учтены особенности Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил РИА Новости представитель Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова.
"Участники совещания достигли принципиального соглашения по мерам стабилизации цен на нефтепродукты", — сообщил представитель ННК по итогам совещания Козака с нефтяниками.
"Особенности специфики Дальнего Востока были учтены в контексте обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами", — сообщили в компании.
В среду днем Козак на заседании правительства сообщил, что кабмин подготовил пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо, который может быть подписан на встрече вечером. Медведев в ответ сказал, что если на встрече с нефтяниками не получится договориться, то до конца недели выйдет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.