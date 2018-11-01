МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака по стабилизации на рынке топлива были достигнуты принципиальные договоренности, при этом учтены особенности Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил РИА Новости представитель Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером в среду согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил журналистам вечером в среду, что будет подписано соответствующее соглашение, которое должно начать исполняться с 1 ноября. Для юридического оформления соглашений у компаний есть 24 часа, отметил Козак.

"Участники совещания достигли принципиального соглашения по мерам стабилизации цен на нефтепродукты", — сообщил представитель ННК по итогам совещания Козака с нефтяниками.

"Особенности специфики Дальнего Востока были учтены в контексте обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами", — сообщили в компании.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и поручил Минэнерго и Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом премьер пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если в ходе этих консультаций не будет достигнуто соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

В среду днем Козак на заседании правительства сообщил, что кабмин подготовил пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо, который может быть подписан на встрече вечером. Медведев в ответ сказал, что если на встрече с нефтяниками не получится договориться, то до конца недели выйдет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.