МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Трудовые пенсии повысились в Белоруссии с 1 ноября в среднем на 5,3% в соответствии с подписанным в конце октября президентом страны указом.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявлял, что правительство подготовило предложение о повышении пенсий примерно на 5%. По его словам, в случае принятия данного решения, в условиях низкой инфляции в стране совокупный рост пенсий в течение всего 2018 года станет рекордным.

"Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", — сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Как пояснило министерство труда и социальной защиты Белоруссии, "в результате перерасчета с 1 ноября 2018 года размеры трудовых пенсий, по оценке, увеличатся на 5,3% и составят: средний размер трудовых пенсий — 388,1 белорусского рубля (примерно 183 доллара), средний размер пенсии по возрасту — 393,96 белорусского рубля (около 186 долларов)".

Там подчеркнули, что размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.

Это третий перерасчет трудовых пенсий в текущем году. Предыдущие перерасчеты были произведены в мае и августе, в среднем пенсии были повышены на 5,3% и на 10% соответственно.

"В результате произведенных в 2018 году перерасчетов трудовые пенсии вырастут на 22%", — констатировали в министерстве. Номинальный прирост пенсий по возрасту в 2018 году по сравнению с 2017 годом составит, по оценке минтруда, 13,8%, а в реальном выражении — 7,9%.