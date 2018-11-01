МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Трудовые пенсии повысились в Белоруссии с 1 ноября в среднем на 5,3% в соответствии с подписанным в конце октября президентом страны указом.
"Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", — сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
Там подчеркнули, что размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.
"В результате произведенных в 2018 году перерасчетов трудовые пенсии вырастут на 22%", — констатировали в министерстве. Номинальный прирост пенсий по возрасту в 2018 году по сравнению с 2017 годом составит, по оценке минтруда, 13,8%, а в реальном выражении — 7,9%.