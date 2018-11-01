МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Банк России хочет проработать вопрос об иммунитете от уголовной ответственности для страховых мошенников, которые готовы выполнить ряд условий, в частности деятельно раскаяться, говорится в разработанной ЦБ РФ концепции, опубликованной на сайте регулятора.
"Банк России намерен проработать вопрос введения иммунитета от уголовной ответственности за совершение мошенничества в страховой сфере в случае деятельного раскаяния, сотрудничества со следствием и полного возмещения вреда", — говорится в документе.
Помимо этого, ЦБ предлагает внедрить механизм, который позволит увеличить сроки принятия решений о страховых выплатах, если существует обоснованное предположение, что требование о выплате является сомнительным.
"В частности, видится целесообразным введение законодательного ограничения на использование прав потребителя цессионарием в ситуации уступки прав требования по договору страхования, одной из сторон которого является потребитель, а также на передачу по договору цессии прав потерпевшего — физического лица на получение штрафа, предусмотренного законодательством об ОСАГО", — отмечается в документе.