Центробанк продолжит работу по борьбе с мошенничеством на финансовом рынке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Банк России хочет проработать вопрос об иммунитете от уголовной ответственности для страховых мошенников, которые готовы выполнить ряд условий, в частности деятельно раскаяться, говорится в разработанной ЦБ РФ концепции, опубликованной на сайте регулятора.

В среду ЦБ опубликовал концепцию противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке. Она "охватывает правоотношения, формирующиеся на страховом рынке, рынке ценных бумаг, рынке коллективных инвестиций и доверительного управления, а также рынке микрофинансирования", говорится в публикации ЦБ.

"Банк России намерен проработать вопрос введения иммунитета от уголовной ответственности за совершение мошенничества в страховой сфере в случае деятельного раскаяния, сотрудничества со следствием и полного возмещения вреда", — говорится в документе.

Помимо этого, ЦБ предлагает внедрить механизм, который позволит увеличить сроки принятия решений о страховых выплатах, если существует обоснованное предположение, что требование о выплате является сомнительным.

Также Банк России собирается продолжать работу по борьбе с мошенничеством, связанным с злоупотреблением правом и нарушением законов при использовании судебной защиты интересов.

"В частности, видится целесообразным введение законодательного ограничения на использование прав потребителя цессионарием в ситуации уступки прав требования по договору страхования, одной из сторон которого является потребитель, а также на передачу по договору цессии прав потерпевшего — физического лица на получение штрафа, предусмотренного законодательством об ОСАГО", — отмечается в документе.