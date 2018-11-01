ГК "Новый поток" поддержала решение о заморозке розничных цен на топливо

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Группа компаний "Новый поток" поддержала решение о принятии мер по заморозке розничных цен на автомобильное топливо и присоединяется к нему, сообщил РИА Новости представитель группы компаний по итогам встречи нефтяников с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

"ГК "Новый Поток" по итогам совещания представителей нефтяных компаний и правительства РФ поддержала решение о принятии мер по заморозке розничных цен на автомобильное топливо и присоединяется к нему", — сообщил представитель компании.

Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, председатель совета директоров "Нового Потока" Дмитрий Мазуров принимал участие во встрече у Козака. По ее итогам Козак рассказал журналистам, что Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером в среду согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Соглашение должно начать исполняться с четверга и будет действовать до 31 марта 2019 года.

Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. Базовым нефтеперерабатывающим активом группы является Антипинский НПЗ (Тюмень). Установленная мощность НПЗ составляет 9 миллионов тонн нефти в год с глубиной переработки в 98%.