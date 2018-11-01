ГРОЗНЫЙ, 1 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил начать строительство развитой инфраструктуры на приграничных с Ингушетией территориях и оборудовать там туристические маршруты.

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали 26 сентября соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. С 16 октября закон вступил в силу.

"Поручил рассмотреть вопрос строительства дорог, развития сельского хозяйства, создания новых туристических маршрутов. Вместе c тем, обязал принять исчерпывающие меры для превращения территории в развитый, привлекательный для бизнесменов и инвесторов район, предотвращения здесь любых неправомерных действий", — написал глава Чечни в среду на своей странице в социальной сети Mylistory.

Он добавил, что заняться "развитием инфраструктуры и благоустройства западных территорий, граничащих с Ингушетией", поручил спикеру республиканского парламента Магомеду Даудова, возглавлявшему комиссию по согласованию и уточнению административной границы, и первому вице-премьеру Исе Тумхаджиеву.

На западе Чечни расположены Ачхой-Мартановский и Сунженский районы.

Кадыров добавил, что "высоко оценил деятельность комиссии, которая вместе с нашими ингушскими братьями занималась межеванием административной границы". "Почти три десятилетия этот вопрос оставался открытым. Уверен, что подписанное соглашение послужит укреплению братских и добрососедских отношений между Чечней и Ингушетией", — напомнил он.