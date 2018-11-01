ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В калашный ряд: Европа не смогла выбить из России деньги за свинину

065605
© Fotolia / janecatСвиньиСвиньи
© Fotolia / janecat

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Евросоюз отчаянно не желает признавать поражение в споре с Россией вокруг свиного эмбарго. После того как в декабре 2017-го Москва по требованию Всемирной торговой организации сняла запрет на ввоз живых свиней из ЕС, но сохранила ограничения на импорт свинины, европейские чиновники потребовали от ВТО наказать Россию — на 1,39 миллиарда евро ежегодно. В ответ Москва заблокировала созыв третейской группы по возникшему спору. Каковы перспективы у этого разбирательства и нужна ли вообще сегодня европейская свинина российскому рынку — в материале РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Преподала урок. Россия заблокировала Великобританию в ВТО

Чем недовольны

В январе 2014 года Россия ограничила ввоз живых свиней и свинины из Евросоюза из-за вспышек африканской чумы (АЧС), в частности, в Литве и Польше. Это больно ударило по европейским фермерам, и без того страдавшим от российских контрсанкций. Брюссель обжаловал введенные ограничения — в декабре 2017 года ВТО признала их неправомерными. Суть решения свелась к тому, что нельзя целиком закрывать страну по АЧС — лишь отдельные регионы.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКуски свинины в упаковке
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Куски свинины в упаковке

Тогда же Россельхознадзор снял все ветеринарно-санитарные ограничения на ввоз свиноводческой продукции, а с января-февраля этого года начались поставки живых чистопородных (племенных) свиней.

"Но, разумеется, не в тех объемах, что пять-семь лет назад — в связи с развитием производства на территории России", — отметил Юрий Ковалев, гендиректор Национального союза свиноводов.

Мясоперерабатывающий завод, архивное фото
© Depositphotos / Elnariz
Россельхознадзор ограничил поставки свинины из одного региона Польши

Свиньи, а не свинина

Таким образом, в полном соответствии с решением ВТО, Россия открыла рынок — исключительно для живых свиней. Отрасли они нужны, и частичное открытие рынка вполне оправданно. В ближайшие три-четыре года планируется ввести в строй мощности для производства около миллиона тонн свиней в живом весе, необходим импортный племенной материал, пояснили в Национальной мясной ассоциации.

Что же касается свинины — в августе 2014-го она попала под продовольственное эмбарго. Именно запрет на свинину, действующий по сей день, — настоящая головная боль для Евросоюза.

ВТО, давно превратившаяся в инструмент политической борьбы, кажется брюссельским чиновникам подходящим средством и в данном случае.

© AP Photo / Virginia MayoСвиньи во время демонстрации фермеров возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Свиньи во время демонстрации фермеров возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

"Свинина ли это, поставки ли газа через Украину — мы всегда виноваты. Прошлый вердикт звучал так: Россия прокачала меньше газа, чем нанесла урон Украине, а поскольку там плохое экономическое положение, Москва должна заплатить штраф", — объясняет Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.

Полная обеспеченность

Участники рынка уверены: поставки свинины в ближайшее время не возобновятся, но на российском рынке это никак не отразится. Ограничительные меры стимулировали развитие собственных предприятий — свининой, как, впрочем, и курятиной, Россия обеспечивает себя практически полностью.

Птица и свинина на прилавках магазинов — это на 95 процентов отечественная продукция. Производство растет столь быстрыми темпами, что практически не оставляет возможности для импорта.

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкСотрудница группы компаний "Здоровая ферма" в цехе по обвалке мяса
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Сотрудница группы компаний "Здоровая ферма" в цехе по обвалке мяса

По данным Федеральной таможенной службы, импорт мяса в Россию за первые шесть месяцев 2018-го сократился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — без учета поставок из стран ЕАЭС. Сильнее всего снизился импорт свинины: 36,3 тысячи тонн против 147,7 тысячи тонн годом ранее.

Улица Пилес в Вильнюсе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Минсельхоз Литвы пообещал фермерам компенсацию за отказ от свиноводства

Кушать хочется

Экономисты признают: введя эмбарго, Россия ударила по самым незащищенным местам европейской экономики. Даже эмбарго на сталь не приводит к столь серьезным потерям для ЕС, как ограничения на ввоз продовольствия: этот рынок в Европе перенасыщен.

"Квоты на производство сельскохозяйственной продукции в Евросоюзе — очень болезненная тема. Дотация сельхозпроизводителям — ключевая статья расходов европейского бюджета. Они платят своим изготовителям деньги, чтобы те поменьше производили", — отмечает Журавлев.

© AFP 2018 / Belga/Thierry RogeФермеры на тракторах во время акции протеста в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2018 / Belga/Thierry Roge
Фермеры на тракторах во время акции протеста в Брюсселе, Бельгия

За все время, что действует продэмбарго, европейские фермеры потеряли более 20 миллиардов евро. Особенно пострадали животноводы Дании, Германии и Нидерландов. Стараясь любыми путями проникнуть на российский рынок, европейцы стучатся в разные двери. ВТО — одна из таких дверей.

"Это как в известной басне Крылова про волка: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, — и в темный лес ягненка уволок", — говорит Журавлев.

Другое дело, что рассчитывать на уступки со стороны России Европе не приходится. У Москвы сильная позиция и весомые аргументы, а споры в ВТО могут длиться годами и даже десятилетиями.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена