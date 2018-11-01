"Догоним Польшу лет через сто". Депутаты Рады хоронят украинскую экономику

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. В Киеве все меньше политиков, готовых скрывать истинное положение дел в стране. Во вторник бывший председатель Верховной рады, а ныне народный депутат Владимир Литвин заявил: Украине потребуется сто лет, чтобы догнать Польшу. Кто еще в Раде согласен с такими оценками и что ждет украинскую экономику в ноябре — в материале РИА Новости.

Душить утопленника

Выступая на телеканале NewsOne, Литвин также отметил, что достичь "домайданного" уровня экономики при нынешних темпах развития страна сможет через 32 года. Пессимистические настроения охватывают и других парламентариев.

В среду о катастрофической ситуации в экономике говорил депутат Вадим Рабинович. По его словам, зарплаты сотрудников МВФ — единственное, на что идут деньги украинских налогоплательщиков.

"На конец августа долг нашей страны — внешний долг — составлял 47,5 миллиарда долларов. Совокупный внешний долг наш и внутренний приблизился к 75 миллиардам. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга. Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти МВФы, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты, доходы космическими какими-то", — возмущался Рабинович.

Действительно, в 2019 году на обслуживание внешнего долга Киев потратит треть бюджета страны. Всего же в ближайшие пять лет Украине предстоит выплатить почти 33 миллиарда долларов: в 2019-м — пять миллиардов, в 2020-м — 5,9 миллиарда, в 2021-м — пять, в 2022-м и 2023-м — 4,1 и четыре миллиарда соответственно. После этого, если не брать новых кредитов, госдолг снизится меньше чем вдвое: с нынешних 76 до 43 миллиардов долларов.

Однако не брать кредитов не получится. Украина находится в преддефолтном состоянии, и единственное, что помогает отсрочить неминуемое, — новые займы на выплату старых долгов.

В октябре стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) согласовал выделение Киеву так называемого stand-by кредита на 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев. Такие займы обычно дают должникам, неспособным выполнять свои обязательства.

Уехать или умереть

Украинские политики высказываются и по другим вопросам. Так, в конце октября депутат Евгений Мураев заявил о рекордном сокращении населения.

По его словам, то, что сейчас происходит, сопоставимо с голодомором: девять миллионов граждан покинули страну в поисках лучшей доли, около миллиона человек погибли от разных болезней, в том числе кори.

"Миллион реально умер. Потому что не в состоянии выживать в этих условиях. Потому что невозможно обеспечить себя лекарствами, потому что невозможно обеспечить себя питанием. Меня пичкают разговорами про голодомор, про ужасное советское прошлое. А сейчас не голодомор?!" — негодовал Мураев.

Ситуацию никак не спасает и то, что некоторые украинские чиновники пытаются преподнести как "экономию денег налогоплательщиков". В большинстве районов Киева еще в апреле отключили горячую воду, и полгода жителям украинской столицы приходилось закаляться холодной либо не мыться вовсе.

"Если человек потребляет в среднем два-три кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен. Киевляне, которые остались без горячей воды с августа, сэкономили 1,5 тысячи гривен", — говорил заммэра Киева Петр Пантелеев. То есть он гордится тем, что сэкономил каждой семье по 50-100 долларов.

Дальше — хуже

Из-за новых требований МВФ правительство Украины согласовало повышение потребительских цен на газ на 23,5%, а в следующем году — еще на 36,5%. Но на этом энергетические проблемы не заканчиваются.

В октябре Россия заявила о прекращении поставок Белоруссии нефтепродуктов сверх потребностей страны. Дело в том, что Минск практически полностью обеспечивает себя продуктами переработки нефти, а излишки, закупленные в Москве, перепродает Киеву. Это стало одной из причин резкого скачка фактических цен на топливо: по подсчетам специалистов, в некоторых регионах — до 22,7%.

Однако ни "Нафтогаз", ни чиновники не намерены решать данную проблему. Вместо этого государственная газовая компания обратилась в правительство с просьбой оказать бюджетную помощь в размере 230 миллиардов гривен (это вдвое больше, чем налоговые перечисления "Нафтогаза" в госбюджет).

Учитывая, что МВФ для предоставления stand-by кредита потребовал принять сбалансированный бюджет к 1 декабря, деньги на поддержку "Нафтогаза" заберут из какой-то другой области. Как показывает практика, сокращение финансирования в первую очередь затрагивает социальную сферу и соответствующие выплаты — пенсии, пособия и компенсации. Но и это еще не все угрозы украинской экономике.

В ближайшие дни станут известны подробности о санкциях, которые Россия вводит против украинских физических и юридических лиц. По словам источников, знакомых с ситуацией, ограничения коснутся более 50 граждан страны и 360 компаний.