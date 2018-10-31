Электронное табло с ценами на дизельное топливо и бензин на одной из автозаправок в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018

Электронное табло с ценами на дизельное топливо и бензин на одной из автозаправок в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке, заявил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам встречи.

Стороны договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Кроме того, ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов увеличится на 3% к соответствующему месяцу 2017 года.

"Мы договорились со всеми нефтяными компаниями, что они будут немедленно, с сегодняшнего дня прямо, с завершения совещания его соблюдать", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что для юридического оформления соглашений есть 24 часа, чтобы были пройдены все корпоративные процедуры.

"Можем констатировать, что решение найдено", — заключил Козак.

Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года.

Причина нестабильности цен

По его словам, ситуация на топливном рынке была искусственно расшатана, так как независимые АЗС бились за снижение оптовых цен.

"Понятно, что денег много не бывает, каждый сегмент и участник рынка борется за свои доходы", — отметил он.

Козак добавил, что снижение оптовых цен не всегда может оправдано.

Тем не менее, он отметил, что правительство должно реагировать на эти запросы.

"И я думаю, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и на оптовом и на розничном сегменте рынка", — сказал Козак.

Позиция правительства

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и поручил Минэнерго и Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом премьер пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если в ходе этих консультаций не будет достигнуто соглашение о заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

На заседании правительства Козак сообщил, что кабинет министров подготовил пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо, который может быть подписан на встрече вечером. По его словам, проекты соглашений предусматривают обязательства для компаний "по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов".

Медведев в ответ сказал, что если на встрече с нефтяниками не получится договориться, то до конца недели выйдет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.