МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке, заявил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам встречи.
Стороны договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.
Кроме того, ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов увеличится на 3% к соответствующему месяцу 2017 года.
"Мы договорились со всеми нефтяными компаниями, что они будут немедленно, с сегодняшнего дня прямо, с завершения совещания его соблюдать", — сказал вице-премьер.
Он отметил, что для юридического оформления соглашений есть 24 часа, чтобы были пройдены все корпоративные процедуры.
"Можем констатировать, что решение найдено", — заключил Козак.
Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года.
Причина нестабильности цен
"Понятно, что денег много не бывает, каждый сегмент и участник рынка борется за свои доходы", — отметил он.
Козак добавил, что снижение оптовых цен не всегда может оправдано.
Тем не менее, он отметил, что правительство должно реагировать на эти запросы.
"И я думаю, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и на оптовом и на розничном сегменте рынка", — сказал Козак.
Позиция правительства
На заседании правительства Козак сообщил, что кабинет министров подготовил пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо, который может быть подписан на встрече вечером. По его словам, проекты соглашений предусматривают обязательства для компаний "по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов".
Медведев в ответ сказал, что если на встрече с нефтяниками не получится договориться, то до конца недели выйдет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.