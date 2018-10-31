Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $75 впервые с 24 августа

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent вечером опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые с 24 августа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.40 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,3%, до 74,91 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась при этом на 1,71%, до 65,03 доллара за баррель.

Накануне мировые цены на нефть снижались более чем на 1% на опасениях новых пошлин США на импорт из Китая.

На прошлой неделе глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что стоимость "черного золота" в районе 75 рублей за баррель комфортен для госкорпорации.

"В целом он во многом отражает имеющийся баланс спроса и предложения", — отметил топ-менеджер.

Возможен резкий рост цен

При этом Сечин не исключил резкий рост цены на нефть на фоне геополитических факторов.

По его мнению, от этого проиграют все и, прежде всего, Китай и Индия, а также беднейшие страны-потребители.

"Но расплачиваться, в конечном итоге, будет также и американский, и европейский потребитель", — добавил Сечин.

Многие участники рынка допускают возможность дальнейшего удорожания нефти в конце 2018 — начале 2019 года — к отметке 100 долларов за баррель (впервые с 2014 года).

Это может произойти из-за сокращения экспорта сырья из Ирана на фоне американских санкций. Министр энергетики Александр Новак говорил, что цена в 100 долларов за баррель не будет отражать баланса спроса и предложения на мировом рынке. По его словам, высокие цены будут снижать потребление нефти, а это никому из производителей не интересно.