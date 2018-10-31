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Экономика

Глава Рязанской области рассказал, как предприятия могут повысить прибыль

(обновлено: 19:48 31.10.2018)
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© РИА Новости / Илья Питалев
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РЯЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. Предприятия Рязанской области смогут существенно повысить конкурентоспособность и прибыльность за счет роста производительности труда, заявил губернатор Николай Любимов на семинаре, организованном в регионе Федеральным центром компетенций.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Мероприятие по реализации приоритетного национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" прошло в среду в правительстве Рязанской области. В нем приняли участие генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) Николай Соломон, руководители региональных министерств, депутаты областной думы, представители предприятий и общественных организаций.

Обращаясь к собравшимся, Любимов отметил значимость приоритетного национального проекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Рязанская область в числе первых регионов России стала пилотным участником программы.

"Рязанские предприятия, которые вступят в программу, смогут существенно повысить конкурентоспособность и прибыльность за счет роста производительности труда. Это в свою очередь обеспечит выход на новый уровень эффективности производственных мощностей", – сказал губернатор.

Рязань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По данным облправительства, в регионе действуют 114 крупных и средних предприятий. Большинство из них работают в несырьевых отраслях: обрабатывающем производстве, строительстве, сельском хозяйстве. Они имеют годовой оборот от 800 миллионов до 30 миллиардов рублей — и, таким образом, соответствуют критериям проекта. Первым 23, вошедшим в него, будет оказана экспертная поддержка. Параллельно ФЦК ведется подготовка регионального центра компетенций.

"Мы рассчитываем, что уже в 2019 году центр будет самостоятельно заниматься развертыванием программы на заводах области. Кроме того, будет организовано обучение порядка 1 тысячи работников по методикам повышения производительности труда", – отметил Любимов.

Глава региона выразил надежду, что рязанские предприятия примут активное участие в проекте, который предполагает ряд преференций и реализуется на безвозмездной основе.

"Для нас это важно, потому что является резервом развития экономики области", – отметил губернатор.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Он пояснил, что правительство региона, подведомственные учреждения уже работают в системе бережливого производства. В их деятельность активно внедряются принципы проектного управления, цифровые технологии. Недавно ряд руководителей сдал экзамены по проектному менеджменту, что позволит им стать сертифицированными специалистами, которых в стране пока считанные единицы.

"Это повысит эффективность работы правительства Рязанской области, постепенно в эту орбиту будут вовлечены и муниципалитеты. Мы бы хотели, чтобы регион быстрее шел к успеху", – сказал Любимов.

Он добавил, что реализуемый в области проект "Центр занятости – новый формат" позволит организовать обучение и трудоустройство сотрудников, которые могут быть высвобождены в результате повышения производительности труда.

Рязанская область. Архивное фото
© Flickr / Sergej Fomin
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Николай Соломон выразил признательность главе региона за внимание к проекту, в основе которого – методика концерна "Тойота". В числе главных направлений – сокращение времени производственных процессов, увеличение загрузки оборудования и персонала, поиск и мобилизация скрытых резервов, повышение уровня культуры производства, сокращение потерь, мотивация наиболее способных сотрудников. Участники проекта могут воспользоваться льготными займами по итогам оценки ФЦК.

"Мы не учителя, мы – тренеры. Мы хотим открыть новые возможности для предприятий Рязанской области, чтобы они ставили новые, амбициозные цели и сумели их достичь", – сказал Соломон.

Рязанская область стала участником нацпроекта с 2018 года в числе первых 16 субъектов РФ.

"Нам посчастливилось одними из первых войти в этот проект, и мы относимся к этому очень серьезно. Ряд организаций региона уже задействованы в этой работе. Надеюсь, что наши крупные и средние предприятия тоже к 2024 году будут хвалиться своими успехами в сфере производительности труда. Хотелось бы заручиться вашей помощью и поддержкой", — сказал Любимов в ходе рабочей встречи с Соломоном.

Вид на Рязанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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Губернатор подчеркнул, что президент РФ дал поручение к 2024 году минимум на 5% увеличить в стране производительность труда.

"Надеюсь, что мы справимся с этой задачей и даже в большем объеме. К этому есть все предпосылки. Сейчас активно внедряются принципы бережливого производства на предприятиях, в правительстве области, бюджетных учреждениях. И у нас уже есть определенные успехи. Мы рассчитываем, что предложенные центром комплексные меры позволят добиться значительного повышения производительности труда в регионе", – сказал Любимов.

Общаясь с журналистами по итогам работы семинара, Любимов отметил, что главным итогом реализации проекта должен стать рост экономики региона.

"Повышение производительности труда и эффективности деятельности каждого предприятия будет способствовать увеличению их прибыли и увеличению налоговых поступлений в областной бюджет. Соответственно, для региона реализация нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" – это новый драйвер для роста экономики. Уверен, что предложенные федеральным центром компетенций методики позволят задействовать внутренний потенциал наших предприятий и повысить КПД работы каждого из них", – сказал Любимов.

Говоря о работе регионального центра компетенций, губернатор пояснил, что в его задачи также войдет переобучение людей предпенсионного возраста.

"Мы будем задействовать наши образовательные учреждения, а также привлекать специалистов, которые могут организовать обучение по специальностям, которые в наших средних и высших учебных заведениях по каким-то причинам не преподают. Будет создана учебная база для людей как предпенсионного возраста, так и вообще любых возрастов, чтобы они могли получить ту профессию, которая востребована на сегодняшний день. Это будет не просто предоставление вакансии, а комплексный подход. Причем обучение будет бесплатным", — сказал глава региона.

Фармацевтическое производство. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По словам гендиректора АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николая Соломона, сегодняшний день можно считать официальным стартом проекта в Рязанской области.

"Через несколько недель наши эксперты приступят к работе на ряде предприятий области. Сотрудники регионального центра компетенций будут работать совместно с нашими специалистами. Мы проанализируем рабочий цикл, покажем, как можно оптимизировать процессы и ресурсы, правильно загрузить производство. Надеюсь, что уже через шесть месяцев мы увидим хороший результат, который будем тиражировать на другие организации региона", – отметил Соломон.

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