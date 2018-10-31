Эксперты рассказали, какой рост цен на бензин ждать россиянам в 2019 году

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мнения экспертов относительно роста цены на бензин в России с января 2019 года разделились: кто-то ожидает роста в пределах инфляции, а кто-то уверен в повышении стоимости в пределах пяти рублей, об этом они сообщили на круглом столе "Цена автомобильного топлива на внутреннем рынке России".

"Мы считаем, что рост будет в пределах инфляции, больше повысить не дадут просто", — сказал главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов, комментируя перспективы роста цены 92-ого бензина.

В свою очередь, гендиректор компании "ИнфоТЕК-Терминал" Рустам Танкаев не согласился с мнением коллеги. "С учетом всех компенсирующих мер, демпфирующего акциза, в январе следующего года цены на бензин 92-ой вырастут примерно на 3 рубля за литр, на 95-ый на 4-5 рублей за литр", — сказал он, указав, что это справедливо для европейской части России, Урала и Западной Сибири, так как в других регионах страны, например, на Дальнем Востоке цены традиционно значительно выше, а значит, можно ждать и более сильного пропорционального роста.

"Я уверен, что правительство будет искать способы для того, чтобы эту ситуацию смягчить… но когда это произойдет? До того как случится это повышение цен или уже после того, как произойдет социальный кризис?" — задается вопросом Танкаев.

В то же время директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сказал, что какими бы ни были сделанные сегодня прогнозы, многое будет зависеть от встречи правительства и нефтяников в среду. "До тех пор перспективы роста цен остаются туманными", — сказал он.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом премьер пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если в ходе этих консультаций не будет достигнуто соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

В среду Козак на заседании правительства сообщил, что кабмин подготовил пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо, который может быть подписан на встрече вечером. Проекты соглашений, по его словам, предусматривают обязательства для компаний "по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов".

Медведев в ответ сказал, что если на встрече с нефтяниками не получится договориться, то до конца недели выйдет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.