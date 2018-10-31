Эксперты рассказали, какой рост цен на бензин ждать россиянам в 2019 году

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мнения экспертов относительно роста цены на бензин в России с января 2019 года разделились: кто-то ожидает роста в пределах инфляции, а кто-то уверен в повышении стоимости в пределах пяти рублей, об этом они сообщили на круглом столе "Цена автомобильного топлива на внутреннем рынке России".
В свою очередь, гендиректор компании "ИнфоТЕК-Терминал" Рустам Танкаев не согласился с мнением коллеги. "С учетом всех компенсирующих мер, демпфирующего акциза, в январе следующего года цены на бензин 92-ой вырастут примерно на 3 рубля за литр, на 95-ый на 4-5 рублей за литр", — сказал он, указав, что это справедливо для европейской части России, Урала и Западной Сибири, так как в других регионах страны, например, на Дальнем Востоке цены традиционно значительно выше, а значит, можно ждать и более сильного пропорционального роста.
В то же время директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сказал, что какими бы ни были сделанные сегодня прогнозы, многое будет зависеть от встречи правительства и нефтяников в среду. "До тех пор перспективы роста цен остаются туманными", — сказал он.
В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом премьер пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если в ходе этих консультаций не будет достигнуто соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты.
Медведев в ответ сказал, что если на встрече с нефтяниками не получится договориться, то до конца недели выйдет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.