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Экономика

Эксперты рассказали, какой рост цен на бензин ждать россиянам в 2019 году

Сюжет:
Цены на нефть. Октябрь 2018 (19)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЖенщина у терминала оплаты на автозаправочной станции Газпромнефть в Москве. Архивное фотоЖенщина у терминала оплаты на автозаправочной станции Газпромнефть в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мнения экспертов относительно роста цены на бензин в России с января 2019 года разделились: кто-то ожидает роста в пределах инфляции, а кто-то уверен в повышении стоимости в пределах пяти рублей, об этом они сообщили на круглом столе "Цена автомобильного топлива на внутреннем рынке России".

Добыча сланцевой нефти в США. Архивное фото
© AP Photo / David Zalubowski
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"Мы считаем, что рост будет в пределах инфляции, больше повысить не дадут просто", — сказал главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов, комментируя перспективы роста цены 92-ого бензина.

В свою очередь, гендиректор компании "ИнфоТЕК-Терминал" Рустам Танкаев не согласился с мнением коллеги. "С учетом всех компенсирующих мер, демпфирующего акциза, в январе следующего года цены на бензин 92-ой вырастут примерно на 3 рубля за литр, на 95-ый на 4-5 рублей за литр", — сказал он, указав, что это справедливо для европейской части России, Урала и Западной Сибири, так как в других регионах страны, например, на Дальнем Востоке цены традиционно значительно выше, а значит, можно ждать и более сильного пропорционального роста.

Нефтегазовое месторождение в Басре, Ирак. Архивное фото
© AFP 2018 / Haider Mohammed
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"Я уверен, что правительство будет искать способы для того, чтобы эту ситуацию смягчить… но когда это произойдет? До того как случится это повышение цен или уже после того, как произойдет социальный кризис?" — задается вопросом Танкаев.

В то же время директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сказал, что какими бы ни были сделанные сегодня прогнозы, многое будет зависеть от встречи правительства и нефтяников в среду. "До тех пор перспективы роста цен остаются туманными", — сказал он.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом премьер пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если в ходе этих консультаций не будет достигнуто соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

Добыча нефти
© AP Photo / Hasan Jamali
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В среду Козак на заседании правительства сообщил, что кабмин подготовил пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо, который может быть подписан на встрече вечером. Проекты соглашений, по его словам, предусматривают обязательства для компаний "по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов".

Медведев в ответ сказал, что если на встрече с нефтяниками не получится договориться, то до конца недели выйдет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.

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