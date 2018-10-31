НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Перспективы создания на территории Нижегородской области торгово-логистического комплекса по продвижению армянской продукции обсудили на встрече губернатора Глеба Никитина с чрезвычайным и полномочным послом Армении в России Варганом Тоганяном, сообщает пресс-служба областного правительства.

По итогам 2017 года товарооборот Нижегородской области с Арменией составил 33,3 миллиона долларов, что на 15,2% больше, чем в 2016 году. По объему товарооборота Армения заняла 33 место из 142 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской области.

"Обсудили с господином послом интересные идеи, которые прорабатываются в Армении. В частности, это перспективы создания торгово-логистических комплексов, которые позволят продвигать армянскую продукцию на внешние рынки. Мы приветствуем такую идею в Нижегородской области. Считаем, что появление такого комплекса в Нижегородской области позволит продвигать качественную продукцию сельскохозяйственного комплекса и перерабатывающего комплекса Армении в другие регионы", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Отмечается, что для Тоганяна визит в Нижегородскую область стал первым с момента вступления в должность посла.

"У наших торгово-экономических отношений большой потенциал развития. Для нас важно подняться на более высокое место в списке торговых партнеров региона. Мы надеемся на развитие сотрудничества в плане промышленной кооперации с нижегородскими предприятиями и наращивания нашего экспорта", — отметил посол Армении.

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