Козак потребовал от нефтяников обеспечить Россию топливом

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские нефтяные компании должны обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами, отсылки к тому, что бизнес недополучает доходы в связи с поставками на внутренний рынок, руководством страны не принимаются, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании о мерах по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня… Для того, чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами", — сказал Козак, открывая совещание.

"Сегодня ссылки на то, что мы недополучаем доходы в связи с поставками на внутренний рынок, — они не принимаются ни гражданами, ни другими экономическими субъектами, не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны", — добавил вице-премьер.