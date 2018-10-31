Козак потребовал от нефтяников обеспечить Россию топливом

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские нефтяные компании должны обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами, отсылки к тому, что бизнес недополучает доходы в связи с поставками на внутренний рынок, руководством страны не принимаются, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании о мерах по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.
"Сегодня ссылки на то, что мы недополучаем доходы в связи с поставками на внутренний рынок, — они не принимаются ни гражданами, ни другими экономическими субъектами, не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны", — добавил вице-премьер.