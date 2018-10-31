Внешнеторговый оборот Липецкой области с Бельгией вырос почти на 40%

ЛИПЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Внешнеторговый товарооборот Липецкой области с Бельгией увеличился за восемь месяцев 2018 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 833,1 миллиона долларов, сообщает администрация Липецкой области.

"На протяжении нескольких лет Бельгия входит в пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров Липецкой области. В январе-августе 2018 года товарооборот Липецкой области с Бельгией увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 833,1 миллиона долларов. При этом экспорт также увеличился на 39%, до 821,2 миллиона долларов. Доля экспорта в товарообороте — 98,6%", — говорится в сообщении.

По данным администрации региона, экспорт из Липецкой области в Бельгию по итогам 2017 года увеличился на 55% и составил 907 миллионов долларов. Основная товарная группа экспорта — продукция черной металлургии, в незначительном количестве экспортировалась нефтяная продукция. Также увеличился в 3,5 раза импорт из Бельгии, достигший 28 миллионов долларов. Основные товарные группы импорта в 2017 году — продукция машиностроения (50%), изделия из черных металлов (24%), химическая продукция (17%).

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