"Аэрофлот" планирует рост пассажиропотока

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в 2019 году планирует рост пассажиропотока по сравнению с ожидаемыми показателями 2018 года, говорится в сообщении перевозчика.

В среду состоялось заседание совета директоров "Аэрофлота". По его итогам компания сообщила, что на заседании, в частности, был рассмотрен вопрос о прогнозе производственных показателей группы "Аэрофлот" на 2019 год.

"С учетом макроэкономических показателей, которые демонстрируют крупнейшие экономики мира и Россия, группа "Аэрофлот" планирует дальнейшее динамичное развитие. Запланирован рост основных производственных показателей, в частности, пассажиропотока группы, в 2019 году по сравнению с ожидаемыми показателями 2018 года", — говорится в сообщении.

Какой именно планируется рост, в сообщении не уточняется.

Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре говорил, что по итогам 2018 года группа, по прогнозам, увеличит пассажиропоток на 11,8%, до 56 миллионов пассажиров.

Группа объединяет крупнейшую российскую авиакомпанию "Аэрофлот", лоукостер "Победа", авиакомпании "Россия" и "Аврора".