"Газпром нефть" хочет создать техполигон для разработки Ачимовской толщи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. "Газпром нефть" предлагает создать технологический полигон на базе одного из ее лицензионных участков в ЯНАО для разработки и тестирования технологий освоения Ачимовской толщи, извлекаемые запасы которой, по оценкам, составляют от 0,5 до 1 миллиарда тонн жидких углеводородов, сообщил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.
Ранее "Газпром нефть" уже создала в Югре технологический центр "Бажен", получивший статус национального проекта. Цель проекта — объединить усилия различных участников нефтяной отрасли по созданию комплекса отечественных технологий и оборудования для эффективной разработки Баженовской свиты.
"Традиционные месторождения в Западной Сибири истощаются, и так называемой "легкой" нефти, которую можно добывать технологиями прошлого века, становится все меньше. А спрос на углеводороды не только не уменьшается, но и растет. Поэтому одна из главных целей для российской нефтяной отрасли — это создание новых эффективных технологий и оборудования для работы с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами. Так, только решение задачи по рентабельной разработке Ачимовской толщи может обеспечить дополнительную добычу 20-40 миллионов тонн нефти в год", — привели в пресс-службе слова Дюкова.