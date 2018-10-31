"Газпром нефть" хочет создать техполигон для разработки Ачимовской толщи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. "Газпром нефть" предлагает создать технологический полигон на базе одного из ее лицензионных участков в ЯНАО для разработки и тестирования технологий освоения Ачимовской толщи, извлекаемые запасы которой, по оценкам, составляют от 0,5 до 1 миллиарда тонн жидких углеводородов, сообщил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Дюков отметил, что для вовлечения этих запасов в разработку необходимо преодолеть ряд технологических вызовов. "Газпром нефть" уже создала первую в отрасли цифровую модель Ачимовской толщи, изучив ее объекты в шести регионах России на территории более 1,5 миллионов квадратных километров, главным образом — в ЯНАО и ХМАО. "Компания предлагает создать технологический полигон на базе одного из ее лицензионных участков в ЯНАО. Таким образом, для разработки и тестирования технологий освоения Ачимовской толщи можно будет объединить усилия участников отрасли, научного сообщества, производителей оборудования и государства", — говорится в сообщении.

Ранее "Газпром нефть" уже создала в Югре технологический центр "Бажен", получивший статус национального проекта. Цель проекта — объединить усилия различных участников нефтяной отрасли по созданию комплекса отечественных технологий и оборудования для эффективной разработки Баженовской свиты.

"Традиционные месторождения в Западной Сибири истощаются, и так называемой "легкой" нефти, которую можно добывать технологиями прошлого века, становится все меньше. А спрос на углеводороды не только не уменьшается, но и растет. Поэтому одна из главных целей для российской нефтяной отрасли — это создание новых эффективных технологий и оборудования для работы с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами. Так, только решение задачи по рентабельной разработке Ачимовской толщи может обеспечить дополнительную добычу 20-40 миллионов тонн нефти в год", — привели в пресс-службе слова Дюкова.