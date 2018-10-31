Эксперт рассказала о факторах поддержки рубля

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Введение санкций США против Ирана может стать одним из факторов поддержки российской валюты, наряду с приостановкой регулярных покупок валюты ЦБ РФ и возможным возвратом иностранных инвесторов в российские активы после появления конкретики по новому санкционному режиму, считает главный экономист "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова.

"Через несколько дней вступят в силу санкции США против Ирана, которые заключаются в запрете импорта иранской нефти для прочих игроков. Этот фактор может быть потенциально позитивным для рубля, поскольку факт санкций может спровоцировать некоторый скачок на нефтяном рынке, что может поддержать российскую валюту", — сказала Евдокимова в ходе вебинара, представляя обзор "Навигатор. Вызовы конца года".

По ее словам, банк пересмотрел прогноз курса рубля на конец года до 67 с 69 рублей за доллар и до 77,1 с 80 рублей за евро. Ключевым фактором стала приостановка регулярных покупок валюты ЦБ РФ, что сокращает спрос на валюту в сентябре-декабре примерно на 25 миллиардов долларов. Этого объема вполне достаточно, чтобы покрыть возможный отток капитала в конце 2018 года в случае ужесточения санкций.

Санкционные риски и сигнал от ОПЕК

Тем не менее, преимущественно в связи с санкционными рисками банк ожидает некоторого ослабления рубля до конца года. В конце ноября вступит в силу второй раунд санкций по делу Скрипалей. По мере приближения этой даты вполне возможно больше нервозности на российском валютном рынке и возможно некоторое давление на рубль, которое, скорее всего, будет происходить до объявления санкций.

По мнению эксперта, риторика США последних недель позволяет предположить, что меры США будут чуть менее мягкими, в том числе возможно введение ограничений на экспортно-импортные операции, но частичные, а не полные, а также ограничение на финансовую помощь от международных финансовых организаций для РФ, что является не слишком болезненным фактором для валютного рынка и макроэкономической стабильности страны.

"Определенный позитив мы связываем с возможностью возврата иностранных инвесторов в российские активы уже по факту объявления санкций и снятия в высокой степени неопределенности", — сказала она.

В декабре возможен позитивный сигнал для рынка на фоне саммита ОПЕК, где вполне возможно страны-участники соглашения примут решение о более продолжительном сотрудничестве и попытках долгосрочного влияния на нефтяной рынок. Это потенциально может быть позитивно для рубля, отметила эксперт.

Негативные факторы

Промежуточные выборы в конгресс США эксперт видит в негативном ключе для российской валюты. "Вполне возможно по факту выборов, как бы они не завершились, мы вполне можем увидеть обвинение России в том, что был очередной факт вмешательства, что в принципе может спровоцировать определенную негативную динамику российской валюты", — сказала она.

Кроме того, по ее словам, существует точка зрения, что демократическая партия США, которая имеет больше шансов получить большинство в палате представителей, теоретически чуть более негативно настроена по отношению к России и имеет больше оснований для того, чтобы пытаться в очередной раз американского президента представить в негативном ключе, как человека, поддерживающего Россию, и провоцировать новые санкции. "Поэтому, здесь я бы скорее сказала, что краткосрочно данный фактор для российской валюты негативен", — сказала она.

По мнению экспертов банка, торговые войны по-прежнему остаются в эпицентре внимания мировых фондовых рынков и уже целый ряд рынков демонстрирует понижательную динамику на фоне возросших рисков, это и американский фондовый рынок и европейская экономика, и китайская. "В этой связи мы видим еще довольно много рисков для валют развивающихся стран, к которым относится и Россия, и особенно уязвимыми, как нам кажется, являются валюты азиатского региона, которые особенно сильно зависят от динамики китайской экономики", — отметила Евдокимова.

В прогнозах на 2019 год банк исходит из возможности укрепления рубля, но весьма скромного относительно текущих значений. Сохраняется риск коррекции на нефтяном рынке, который является основным негативным фактором, но он будет неплохо компенсирован возвратом иностранных инвесторов после определенности с санкциями, заключила эксперт.