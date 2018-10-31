Доходы бюджета Дагестана в 2019 году составят более 106 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 31 окт — РИА Новости. Доходы бюджета Республики Дагестан в следующем году могут составить 106,4 миллиарда рублей, расходы — 106,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам первый заместитель председателя республиканского правительства Гаджимагомед Гусейнов.

"Доходы бюджета региона по сравнению с проектом бюджета за 2018 год вырастут на 5,9 миллиарда рублей. Бюджет сформирован с профицитом в 456 миллионов рублей — это ровно та сумма, которая нам необходима на погашение наших обязательств по кредитам из федерального бюджета", — сказал Гусейнов.

По его словам, основной источник доходов — финансовая поддержка из федерального бюджета.

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