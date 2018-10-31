ЦБ обнаружил признаки вывода активов из Газбанка

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Банк России обнаружил признаки вывода активов из Газбанка путем замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги, сообщает регулятор.

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у банка с 11 июля в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

"Временная администрация по управлению АО АКБ "ГАЗБАНК"… в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги", — говорится в сообщении.

Регулятор оценивает активы банка на уровне 17,4 миллиарда рублей, а обязательства — 21,8 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале кредитной организации составляет 4,4 миллиарда рублей.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Газбанк на 1 июля занимал 134-е место в банковской системе РФ.