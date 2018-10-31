McDonald's не смог отменить штраф за продажу продукции без срока годности

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по заявлению Роспотребнадзора оштрафовала McDonald's на 700 тысяч рублей за продажу через окна "МакАвто" и "МакЭкспресс" продукции без маркировки, в том числе без указания времени изготовления и срока годности.

Как следует из опубликованного в среду постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобу McDonald's на вынесенное в августе решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

Суд установил, что Роспотребнадзор провел повторную проверку 23 ресторанов сети в Москве, у которых в ходе весенних проверок были выявлены нарушения Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". В частности, рестораны в ночное время осуществляли реализацию собственной продукции "на вынос" без указания обязательной информации, которая включает в себя, в том числе дату изготовления, срок годности, условия хранения.

В апреле Роспотребнадзор сообщал, что арбитраж Москвы оставил в силе штраф в 550 тысяч рублей, наложенный на "Макдоналдс" за отсутствие маркировки на продукции, которая реализуется через окна "МакАвто" и "МакЭкспресс" в ресторанах на Ореховом бульваре, улице Миклухо-Маклая и проспекте Мира. В сообщении отмечалось, что на данную продукцию отсутствуют декларации о соответствии. Всего в начале 2018 года Роспотребнадзор вынес больше десяти постановлений о привлечении "Макдоналдс" к административной ответственности.

В связи неисполнением ранее вынесенных предписаний и повторностью правонарушений ООО "Макдоналдс" было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей. Суд указал, что нарушение представляет угрозу жизни и здоровью посетителей и может привести к возникновению инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний — отравлений, заболеваний желудочно-кишечного тракта, аллергических заболеваний и др.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает около 650 ресторанов McDonald's.