Эр-Рияд хочет инвестировать в создание нефтехимического завода в России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и нефтехимическая корпорация королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) хотят инвестировать в строительство нефтехимического завода в России, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

При этом министр выразил надежду на то, что в реализации этих планов Саудовской Аравии поможет сотрудничество с "Сибуром".

"Я надеюсь, что наше сотрудничество с "Сибуром" позволит Saudi Aramco и Sabic инвестировать в строительство нефтехимического завода в России", — сказал аль-Фалих в эфире телеканала "Россия 24".