СМИ сообщили о сокращении экспорта иранской нефти из-за давления США

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Экспорт нефти из Ирана уменьшился перед вступлением в силу санкций США, но страна продолжает поставлять довольно большие объемы сырья на рынок, сообщает телеканал CNBC.

По данным CNBC, объем поставок иранской нефти сократился в среднем на 800 тысяч баррелей в день с тех пор, как в мае президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливает санкции против этой страны.

В сентябре Иран экспортировал от 1,7 до 1,9 миллиона баррелей нефти и конденсата в день, согласно оценкам инвестбанков, данным о танкерных перевозках и информации Международного энергетического агентства (МЭА), на которые ссылается CNBC. При этом, по данным ClipperData, в июне объем поставок сырья из Ирана составлял рекордные 2,7 миллиона баррелей в день.

Президент США в мае сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с этой страной. Санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.