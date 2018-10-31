ВТБ внедряет систему мониторинга и анализа торгов на фондовом рынке

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ВТБ Капитал Управление Инвестициями (входит в группу ВТБ) внедряет в работу систему Check4Trick, предназначенную для совершенствования мониторинга и анализа торгов на фондовом рынке, сообщает пресс-служба ВТБ.
"ВТБ Капитал Управление Инвестициями является №1 по размеру активов среди крупнейших российских управляющих компаний. Это накладывает на нас большую ответственность перед клиентами — соответствовать самым строгим критериям надежности и прозрачности. Мы уделяем особенное внимание добросовестности рыночных практик, в том числе противодействию манипулированию рынком. Внедрение специальной системы мониторинга и контроля позволит нам не только подтверждать эффективность процессов регулятору, но и обеспечивать дополнительную уверенность нашим клиентам", — отметил главный исполнительный директор, председатель Совета директоров ВТБ Капитал Управление активами Владимир Потапов.
Внедрение системы дополнительного контроля вызвано соблюдением требований федерального закона 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком".