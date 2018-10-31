ВТБ внедряет систему мониторинга и анализа торгов на фондовом рынке

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ВТБ Капитал Управление Инвестициями (входит в группу ВТБ) внедряет в работу систему Check4Trick, предназначенную для совершенствования мониторинга и анализа торгов на фондовом рынке, сообщает пресс-служба ВТБ.

"Новое приложение позволяет обрабатывать большие массивы данных в режиме реального времени, сравнивать совершенные сделки и выставленные ордера с данными Московской биржи. Это помогает выявлять операции, имеющие признаки нестандартных, и проводить их дальнейший анализ. Технология отражает требования управляющей компании к эффективному интерфейсу, а также содержит специально разработанный набор отчетов с удобной графической визуализацией результатов анализа. Перед внедрением новая версия прошла строгое тестирование в ВТБ Капитал Управление Инвестициями", — отмечается в сообщении.

"ВТБ Капитал Управление Инвестициями является №1 по размеру активов среди крупнейших российских управляющих компаний. Это накладывает на нас большую ответственность перед клиентами — соответствовать самым строгим критериям надежности и прозрачности. Мы уделяем особенное внимание добросовестности рыночных практик, в том числе противодействию манипулированию рынком. Внедрение специальной системы мониторинга и контроля позволит нам не только подтверждать эффективность процессов регулятору, но и обеспечивать дополнительную уверенность нашим клиентам", — отметил главный исполнительный директор, председатель Совета директоров ВТБ Капитал Управление активами Владимир Потапов.

Внедрение системы дополнительного контроля вызвано соблюдением требований федерального закона 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком".