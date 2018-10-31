В Нижегородской области 200 предприятий увеличат производительность труда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу к 2024 году увеличить производительность труда на 200 предприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Расширенное заседание координационного совета по рассмотрению промежуточных итогов реализации проекта "Эффективный регион" состоялось в Нижегородском кремле 31 октября. В 2017 году Нижегородская область вошла в число пилотных регионов-участников федеральной приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Работа организована правительством области совместно с госкорпорацией "Росатом" на основе принципов бережливого производства. Внедряемая технология позволяет предприятиям выйти на новые производственные мощности, не используя при этом капитальных вложений.

"Нижегородская область вырвалась в лидеры проекта "Эффективный регион". На нас равняются, к нам приезжают перенимать опыт. Все задачи, которые правительство региона для себя ставило, мы каждый месяц немного, но перевыполняли. Если изначально планировалось внедрять мероприятия по повышению производительности труда на 12 предприятиях, то сегодня они реализуются в 18 промышленных организациях. Кроме того, в проект вошли дополнительные сектора экономики. На старте мы не планировали включать сельское хозяйство, а сейчас уже два пилотных аграрных предприятия включены в эту работу", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Он отметил, что сейчас задача правительства — подвести промежуточные итоги, наметить стратегические цели и к 2024 году поднять производительность труда на 30% на 100 предприятиях обрабатывающей промышленности региона.

"Но я считаю, что мы должны постоянно работать над повышением планки. Масштабы Нижегородской области и ее промышленного потенциала позволяют рассчитывать на более серьезные результаты. Более 200 предприятий должны войти в проект повышения производительности труда. Это та задача, которую я ставлю проектному офису и правительству региона на 2024 год", — заявил Никитин.

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