В Госдуму внесли проект об увеличении профицита бюджета

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета в 2018 году и увеличении его профицита до 2,1% с 0,5% ВВП, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает увеличение доходов бюджета в текущем году на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей (на 1,3% ВВП) до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей при росте нефтегазовых доходов на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей, ненефтегазовых – на 292,5 миллиарда рублей.

Общий объем расходов законопроектом увеличивается на 217,7 миллиарда рублей до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей или 16,6% к ВВП, что на 0,3% ниже уровня утвержденного законом о бюджете, отмечает правительство.

Профицит бюджета по сравнению с ранее утвержденными показателями увеличивается более чем в четыре раза (на 1,657 триллиона рублей) и составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей или 2,1% ВВП, что обусловлено ростом нефтегазовых доходов. При этом ненефтегазовый дефицит составит 6 триллионов 678,4 миллиарда рублей, или 6,6% ВВП.

Основным источником финансирования дефицита бюджета в 2018 году будут средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 1 триллиона 113,3 миллиарда рублей. По оценке кабмина, объем ФНБ на конец 2018 года увеличится и составит 3,818 триллиона рублей.

Объем госдолга РФ сократится на 158,1 миллиарда рублей до 13 триллионов 761,1 миллиарда рублей по сравнению с ранее утвержденным показателем в законе о бюджете. При этом объем внутреннего госдолга сократится на 459,3 миллиарда рублей до 9 триллионов 821,3 миллиарда рублей, а внешнего увеличится на 301,2 миллиарда рублей до 3 триллионов 939,8 миллиарда рублей.