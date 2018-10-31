Правительство одобрило проект о микрогенерации в электроэнергетике

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство России на заседании в среду рассмотрело и одобрило поправки в закон "Об электроэнергетике", необходимые для развития "зеленой" микрогенерации.

"Все законопроекты одобрены и будут внесены в Думу в ближайшее время", — сообщили журналистам в пресс-службе кабмина по итогам заседания.

Поправками в законодательство в сфере электроэнергетики вводится понятие "объект микрогенерации" и устанавливаются критерии отнесения генерирующих объектов к этой категории. Принятие этого законопроекта позволит упростить процедуру размещения объектов микрогенерации, предоставит их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках, отмечается в материалах к заседанию правительства.

Проект вводит определение микрогенерации, которого сейчас нет в законах, — это объект по производству электроэнергии мощностью до 15 кВт включительно, работающий в том числе на основе "зеленых" источников энергии, который используется потребителями для собственного энергоснабжения. Причем мощность такой генерации не должна превышать максимальную мощность всех устройств потребителя, использующих энергию.

Излишки будут продаваться энергосбытовым компаниям и гарантирующим поставщикам энергии (это энергосбыты, обязанные заключать договоры энергоснабжения со всеми обратившимися потребителями). Также законопроект предлагает установить полномочия правительства утверждать особенности технологического присоединения микрогенерации к электросетям.

"Сейчас возобновляемые источники энергии для домохозяйств ставятся автономно, они вообще никак не включаются в общую сеть. С принятием этого закона будут созданы условия, когда владельцы солнечных панелей и ветрогенераторов смогут обеспечивать свои нужды "зеленой" энергией, а в часы пиковой нагрузки у себя дома или когда нет возможности использовать возобновляемые источники энергии (например ночью) – добирать энергию из централизованной сети. Излишки, наоборот, продавать в сеть", — пояснил необходимость принятия законопроекта премьер-министр Дмитрий Медведев.