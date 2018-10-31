Постпреды стран Евросоюза согласовали разделение тарифных квот после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Постпреды стран ЕС согласовали в среду договоренности о разделении европейских тарифных после выхода Великобритании из сообщества, сообщила в среду пресс-служба Совета ЕС.

Выход Великобритании из ЕС будет иметь последствия, выходящие за рамки двусторонних отношений между ЕС и Лондоном, в частности, в отношении обязательств в рамках ВТО.

Существующие объемы по тарифным квотам для сельскохозяйственных, рыбных и промышленных товаров были установлены исходя из того, что Великобритания является государством-членом ЕС и частью рынка ЕС. Корректировка связанных с ВТО европейских тарифных квот повлечет за собой разделение существующих объемов между Великобританией и ЕС.

"Послы ЕС сегодня согласовали проект графика тарифных квот, который ЕС будет применять после Brexit. График теперь должен быть согласован с Европейским парламентом, прежде чем он станет законом ЕС", — говорится в сообщении Совета ЕС.

ЕС также придется вести переговоры с партнерами по ВТО по каждой из этих тарифных квот.

"Тем не менее, в интересах сохранения ясности и предсказуемости в многосторонней торговой системе, ЕС должен иметь возможность в одностороннем порядке приступить к разделению тарифных квот на период между выходом Великобритании из ЕС и заключением окончательного соглашения в рамках ВТО", — отмечается в сообщении.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и на данный момент переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit находятся в тупике: неясно пока, удастся ли достичь соглашения, или же Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения.