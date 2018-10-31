Минфин не ставит жестких сроков по введению экологического налога

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минфин России не ставит жестких сроков по введению экологического налога, сосредоточится на тщательной проработке вопроса, но хотел бы, чтобы нормы вступили в силу с 2020 года, заявила директор департамента доходов Минфина России Елена Лебединская.

"Спешки тут у нас никакой нет. Какого-то жесткого графика — мы не бежим. Да, было бы, наверное, хорошо, если бы с 2020 года получилось что-то сделать. Но опять же, если там по объективным причинам придется перенести вступление в силу с 2021 года, это не будет какой-то глобальной проблемой", — сказала Лебединская, выступая в рамках Налогового форума ТПП.

"Для нас это — все равно проект работы с неналоговыми платежами, и мы этим занимаемся уже очень давно, и хочется хорошего и качественного результата", — продолжила она, добавив, что до конца года состоится, скорее всего, еще одно заседание рабочей группы по законопроекту.

Она также прокомментировала предложения об урегулировании вопроса целевого использования средств от экологического налога и создания специальных экологических фондов.

"Нужно подумать, в какой форме целевая направленность должна быть зафиксирована. И я не уверена, что это прямая фиксация в Бюджетном кодексе. Мне кажется, это более комплексный вопрос. Это вопрос политики в сфере экологии. Но, возможно, в нем тоже нужно установить какие-то ограничения. Мы готовы на эту тему думать", — сказала представитель министерства.

Минфин планирует включить в Налоговый кодекс новый экологический налог, который, по замыслу, заменит существующий сейчас платеж за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Всего министерство планирует преобразовать в налоги шесть различных платежей в рамках работы по классификации неналоговых платежей.