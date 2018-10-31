Российская компания, производящая ДНК-тесты, планирует продавать их в Азии

ОБНИНСК, 31 окт — РИА Новости. Российская компания "Ниармедик", которая первая в России начала производить ДНК-тесты, планирует продавать их в страны Юго-Восточной Азии, рассказал журналистам генеральный директор компании Владимир Нестеренко.

"Это линия развития нашего бизнеса. Как вы понимаете, очень трудно войти мир с новым продуктом, поэтому мы будем выходить постепенно, примерно наш вектор будет Юго-Восточная Азия. Мы планируем выход этот, дальнейшее анализ покажет, куда лучше идти", — рассказал генеральный директор.

"Ниармедик" — российская фармацевтическая, биотехнологическая, медицинская компания, созданная в 1989 году в научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Российской академии медицинских наук. Компания запустила производство тест-систем для идентификации личности и установления родства по ДНК. На инжиниринг и закупку нового оборудования компания получила льготный заем в размере 202 миллионов рублей от фонда развития промышленности, общая стоимость проекта 289,2 миллиона рублей.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.