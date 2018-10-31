МОСКВА, 31 окт — РИА Новост. Ежегодный ущерб от действий финансовых мошенников в РФ составляет около полутриллиона рублей, а жертвами "пирамидных" схем ежедневно становятся 27 россиян, заявил управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин на круглом столе "Финансовое мошенничество, пирамиды, недобросовестные финансовые услуги".

"Ежедневно от финансовых пирамид страдает около 27 граждан, каждый день мы фиксируем 27 жертв. Мы пытались оценить, сколько достается мошенникам, так вот, "доля криминального пирога" финансового рынка — примерно около полтриллиона рублей, по мнению опрошенных нами экспертов. То есть каждый год полтриллиона рублей уходит в оплату мошенникам", — сказал Сафиулин.

Как отмечал ранее в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, в 2015 году было выявлено 200 финансовых пирамид, в 2016 году — 180, в 2017 — 137. За 9 месяцев этого года выявлены 134 финансовые пирамиды. При этом 63 из них были созданы в форме ООО, 40 — под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 3 — потребительских кооператива, 17 — интернет-проектов и 11 действовали в иных формах.

Лях тогда подчеркивал, что ЦБ РФ намерен развивать направление, которое касается противодействия недобросовестным практикам. По его словам, это позволит сделать неотвратимым наказание для мошенников и оперативно доводить информацию о мошеннических организациях до граждан.