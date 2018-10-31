Козак в среду намерен подписать соглашения с нефтяниками по ценам на бензин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство РФ подготовило пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо, который может быть подписан на встрече в среду вечером, сообщил курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак на заседании правительства.

"В настоящее время подготовлен пакет документов… проекты соглашений, которые предусматривают обязательства — сегодня есть рекомендации ФАС, предлагается сделать это обязательной нормой — по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов", — сказал Козак.

Он отметил, что на сегодняшний вечер запланировано проведение встречи с представителями нефтяной отрасли РФ. "Мы попытаемся сегодня же подписать все эти соглашения. И если они будут подписаны, то, видимо, необходимости прибегать к этой крайней мере — заградительной пошлине — не будет. В случае, если будет отказ, то придется пойти на эти крайние меры, чтобы отрегулировать внутренний рынок", — добавил вице-премьер.