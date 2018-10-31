Глава OMV назвал два главных риска для "Северного потока — 2"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Участники "Северного потока-2" видят два основных риска для реализации проекта: отказ Дании в разрешении на строительство и введение санкций США, сообщил председатель правления OMV AG Райнер Зеле.

"Прежде всего, мы ждем последнее оставшееся разрешение на строительство от Дании. Я убежден, что в ЕС все полученные разрешения будут действовать согласно закону в разных странах. И это произойдет в Дании. Я оптимистичен, принимая во внимание то, что первый "Северный поток" получил разрешение на строительство в водах Дании, что у нас есть хороший шанс получить одобрение от Дании в следующем году", — сказал журналистам Зеле.

"Второй риск, который мы рассматриваем при реализации проекта, это, конечно, санкции США, которые пытаются повлиять на финансирование проекта. Давайте подождем и увидим, что произойдет. Мы не знаем, какие именно санкции будут введены, санкционные риски существуют во многих других регионах", — отметил он.

"Это, я думаю, два основных риска, которые есть по проекту", — сказал Зеле. Он уточнил, что несмотря на это, работы по строительству "Северного потока-2" продолжаются. "Мы собираемся продолжить строительство газопровода, сейчас построено 108 километров, и мы будем продолжать трубоукладку. Работа идет хорошо", — сказал Зеле.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.