В Крыму рассказали о значении экономических контактов с Сирией

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Достигнутые в ходе визита в Сирию договоренности позволят Крыму осуществить реальный прорыв экономической блокады, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крымская делегация посетила Сирию в середине октября. В рамках визита был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В документах идет речь о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.

Константинов подчеркнул, что данный визит стал новым качественным и высоким уровнем международных контактов.

"За всю историю новейшей крымской государственности это высшая точка внешнеполитической деятельности Крыма. Есть все основания надеяться, что все достигнутые в ходе сирийского визита договорённости будут реализованы, поскольку тогда мы осуществим реальный прорыв экономической блокады, которой нас пытаются задушить пресловутые наши западные партнеры. Вполне объяснимо, почему прорыв этот осуществляется в сирийском направлении. Сирии, как и нам, нечего терять", — сказал Константинов на заседании очередной сессии крымского парламента.

По его мнению, "партнеры" никогда не простят крымчанам выбора России, сирийцам – что они не дали этим "партнерам" и их марионеткам разрушить свою государственность по примеру иракской или ливийской.

"Потенциал наших дипломатических связей и международных отношений одной Сирийской Арабской Республикой не исчерпывается", — добавил Константинов.

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