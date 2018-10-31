Nord Stream 2 построил более 108 километров "Северного потока — 2"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Строительство "Северного потока-2" идет полным ходом, в настоящий момент уложено более 108 километров трубопровода, сообщил глава OMV Райнер Зеле.

"Реализация проекта ("Северный поток-2" — ред.) идет в соответствии с графиком и в рамках бюджета. Мы (OMV — ред.) уже предоставили финансирование в размере 531 миллиона евро. Строительство идет полным ходом, уже уложено более 108 километров газопровода", — сказал Зеле в ходе пресс-конференции для журналистов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.