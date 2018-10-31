"Роснефть" подготовила предложения по стабилизации на рынке топлива

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. "Роснефть" направила в правительство предложения для стабилизации ситуации на топливном рынке, в частности предлагает ввести плавающий акциз, говорится в сообщении компании.

"Роснефть" поддерживает действия правительства по стабилизации ситуации на рынке и уже направила ряд предложений, в том числе, по снижению риска дефицита нефти и нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

"Проработать возможность введения механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть, что позволит на долгосрочную перспективу существенно снизить негативное влияние от изменения мировых котировок на внутренние цены на моторное топливо и обеспечить стабильные цены для потребителей", — приводится в сообщении одно из предложений.

Одно из предложений компании по сути уже одобрено правительством РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать введение обязательств нефтекомпаний по поставкам на переработку в РФ не менее 17,5% добываемой нефти. "Роснефть" предлагает включать эти обязательства в лицензии на пользование недрами, а кроме того, добавлять обязательства по реализации моторных топлив на внутренний рынок.

Еще одно предложение компании — перенести уплату акциза с НПЗ на "колонку" с дальнейшим перечислением налога в бюджет соответствующих регионов РФ. Поясняется, что эта мера позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки.

"Компания уже имеет уникальный опыт сотрудничества с Федеральной налоговой службой по внедрению новой фискальной инфраструктуры. Онлайн-технология передачи информации о расчетах позволяет создать современную качественную систему тотального контроля за учетом наличной выручки, повысить уровень защищенности и качество обслуживания потребителей товаров и услуг и, в конечном итоге, эффективность розничного бизнеса", — отмечается в сообщении.