Выплаты вкладчикам московского Инкаробанка начнутся не позднее 14 ноября

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского Инкаробанка начнутся не позднее 14 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 14 ноября 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 8 ноября", — говорится в сообщении.

Банк России с 31 октября отозвал лицензию у Инкаробанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, приоритетным направлением деятельности Инкаробанка было кредитование физических и юридических лиц за счет привлеченных средств населения (около 60% валюты баланса). При этом более половины выданных банком ссуд были сомнительного качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила снижение размера собственных средств (капитала) банка практически вдвое.

Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм Инкаробанк в текущем году систематически осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала. Также в деятельности Инкаробанка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в осуществлении сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, сообщал регулятор.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 340-е место в банковской системе РФ.