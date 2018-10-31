ЦБ отозвал лицензию у "Международного банка Санкт-Петербурга"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Банк России с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП, Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

Банк России с 15 октября возложил на АСВ функции временной администрации по управлению МБСП сроком на шесть месяцев в связи с его неустойчивым финансовым положением. Одновременно ЦБ на три месяца ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Решение принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации.

"Проблемы в деятельности кредитной организации Банк МБСП (АО) возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на ее балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам выявило полную утрату банком собственных средств (капитала)", — говорится в сообщении.

Банк России два раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении МБСП меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения. Госкорпорацией Агентство по страхованию вкладов (АСВ), на которую возложены функции временной администрации по управлению банком, проведено обследование его финансового положения, по итогам которого выявлен значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, составивший более 15,5 миллиарда рублей.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 116-е место в банковской системе РФ.