В Хабаровском крае ограничат траты чиновников на 23 вида товаров и услуг

ХАБАРОВСК, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о введении ограничений на покупку чиновниками 23 видов товаров и услуг за счет краевого бюджета, что необходимо для экономии средств и снижения госдолга, сообщается на интернет-портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета края при его исполнении в 2018-2020 годах, минимизации размера дефицита бюджета и снижения государственного дога края: 1. Правительству края, министерствам, иным органам исполнительной власти края установить ограничение на приобретение за счет средств краевого бюджета товаров (работ, услуг) согласно приложению", — говорится в тексте постановления.

Как следует из постановления, в перечень товаров и услуг попали: автомобили, вертолеты и самолеты, прогулочные и круизные суда, квартиры и нежилые помещения, ковры, мебель, канцтовары дороже одной тысячи рублей, оборудование дороже 50 тысяч рублей, кроме медицинского. А также, услуги по организации питания, производству видеоматериалов, участие в семинарах и форумах за пределами края.

Отмечается, что ограничение не коснется товаров и услуг, на которые выделены федеральные деньги, бюджетных инвестиций в объекты краевой и муниципальной собственности в соответствии с заключенными контрактами и в пределах фактически выполненных объемов работ, а также согласованных с губернатором.

Согласно постановлению, в планы и графики закупок для обеспечения нужд края будут внесены изменения.

В середине октября пресс-служба губернатора сообщала, что 16 октября Фургал приостановил некоторые позиции госзакупок регионального правительства, которые были размещены на электронной площадке с октября и еще не успели состояться, например, банкеты, ремонт квартир и покупка новых автомобилей. Экономия на приостановке сомнительных госзакупок по состоянию на 30 октября уже сохранила в краевом бюджете 150 миллионов рублей. Краевое министерство финансов проводит аудит по всем остальным направлениям госзакупок в общей сумме на 27 миллиардов рублей.

Ранее Фургал назвал госдолг края большим. По его словам, на начало октября он составлял от 47 до 50 миллиардов рублей.