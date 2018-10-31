МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в формате видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию алмазного месторождения "Верхне-Мунское" в Якутии, сообщила пресс-служба Кремля.
"Тридцать первого октября президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию алмазного месторождения "Верхне-Мунское", расположенного в Оленекском улусе Республики Саха (Якутия) в 170 километрах от Удачнинского горно-обогатительного комбината АК "Алроса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по проекту производительность месторождения составит три миллиона тонн руды (1,8 миллиона карат алмазов) в год со сроком отработки до 2042 года.