В Китае замедлилась деловая активность в промышленности

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 50,2 пункта против 50,8 пункта в сентябре, оказавшись хуже ожиданий экспертов, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления.
Статбюро отмечает, что хотя темпы роста в октябре и незначительны, индекс по-прежнему находится выше психологической отметки в 50 пунктов и сохраняет тенденцию роста.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.