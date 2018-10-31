В Китае замедлилась деловая активность в промышленности

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 50,2 пункта против 50,8 пункта в сентябре, оказавшись хуже ожиданий экспертов, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления.

Аналитики ожидали, что показатель в октябре замедлится, но не так сильно. По предварительным прогнозам, индекс должен был остановиться на отметке 50,6 пункта.

Статбюро отмечает, что хотя темпы роста в октябре и незначительны, индекс по-прежнему находится выше психологической отметки в 50 пунктов и сохраняет тенденцию роста.

Ведомство также отмечает, что темпы роста новых заказов в октябре замедлились на 1,2 процентных пункта по сравнению с сентябрем, но при этом индекс новых заказов все еще не упал ниже отметки в 50 пунктов.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.