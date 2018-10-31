Мадуро рассказал, в каких вопросах Венесуэла надеется на Россию

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил по итогам встречи во вторник с российской делегацией во главе с заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком, что надеется на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости страны.

"Экстраординарная рабочая встреча с замминистра финансов и рабочей командой экономических экспертов Российской Федерации. Обсудили идеи, которые помогут нам в усовершенствовании новой производительной модели, чтобы окончательно укрепить нашу экономическую независимость", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, речь идет о преодолении рентной экономической модели. Во встрече участвовали также представители Центрального банка России, казначейства и ряда других российских ведомств.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов. С четверга, 25 октября, по вторник,30 октября, курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы вырос почти на 20% — с 201 до 240 суверенных боливаров.