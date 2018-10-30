Эксперт назвал рост оптовых цен на мясо птицы временным явлением

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Повышение оптовых цен на мясо птицы — временное явление, они могут корректироваться вместе с ростом производства у ведущих производителей, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По данным Минсельхоза РФ, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на мясо птицы по состоянию на 18 октября составила 107,09 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 9% к аналогичному периоду 2017 года и на 10,7% к концу декабря. Средние потребительские цены на мясо птицы, по данным Росстата, на 15 октября составили 142,13 рубля за килограмм (рост на 10,4% в годовом выражении, на 12,7% с начала года).

Для сравнения, средневзвешенная цена производителей на мясо птицы по состоянию на 7 июня составляла 96,1 тысячи рублей за тонну, средние потребительские цены на 4 июня — 123,8 рубля за килограмм. По данным Росстата, производство мяса птицы в сельскохозяйственных организациях РФ в январе-сентябре выросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,588 миллиона тонн.

"Повышение отгрузочных цен — это временное явление вследствие текущей балансировки рынка. Основной причиной роста отгрузочных цен в четвертом квартале 2018 года стало сокращение промышленного предложения мяса бройлеров на внутреннем рынке в сентябре текущего года не менее, чем на 1%. Сработал эффект "высокой базы" относительно высокого уровня предложения в 2017 году", — рассказал Березнюк.

По его словам, предложение мяса бройлеров на рынке за девять месяцев выросло не менее чем на 1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. "Но в сентябре текущего года из-за ряда объективных и субъективных факторов промышленное предложение сократилось на 1-1,3%", — отметил собеседник агентства. Среди таких факторов он выделил снижение темпов производства у нескольких крупных игроков, а также аномально теплое начало осени (птица хуже набирала свой товарный вес).

К негативным факторам Березнюк также отнес удорожание себестоимости кормов из-за роста цен на соевый шрот, переход части производителей на более дешевое сырье, а также ухудшение ситуации в ряде регионов по птичьему гриппу. "На наш взгляд, данная тенденция — это временное явление, и отгрузочные цены скорее всего будут корректироваться вместе с ростом производства ведущих производителей", — заключил эксперт.