ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперт назвал рост оптовых цен на мясо птицы временным явлением

01492
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПродажа мяса птицы на Усачевском рынке. Архивное фотоПродажа мяса птицы на Усачевском рынке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Повышение оптовых цен на мясо птицы — временное явление, они могут корректироваться вместе с ростом производства у ведущих производителей, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Птицефабрика. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Россельхознадзор снял ограничения на ввоз мяса птицы из Польши

По данным Минсельхоза РФ, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на мясо птицы по состоянию на 18 октября составила 107,09 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 9% к аналогичному периоду 2017 года и на 10,7% к концу декабря. Средние потребительские цены на мясо птицы, по данным Росстата, на 15 октября составили 142,13 рубля за килограмм (рост на 10,4% в годовом выражении, на 12,7% с начала года).

Для сравнения, средневзвешенная цена производителей на мясо птицы по состоянию на 7 июня составляла 96,1 тысячи рублей за тонну, средние потребительские цены на 4 июня — 123,8 рубля за килограмм. По данным Росстата, производство мяса птицы в сельскохозяйственных организациях РФ в январе-сентябре выросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,588 миллиона тонн.

"Повышение отгрузочных цен — это временное явление вследствие текущей балансировки рынка. Основной причиной роста отгрузочных цен в четвертом квартале 2018 года стало сокращение промышленного предложения мяса бройлеров на внутреннем рынке в сентябре текущего года не менее, чем на 1%. Сработал эффект "высокой базы" относительно высокого уровня предложения в 2017 году", — рассказал Березнюк.

Мужчина выбирает овощи в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Росстат назвал самый дешевеющий продукт

По его словам, предложение мяса бройлеров на рынке за девять месяцев выросло не менее чем на 1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. "Но в сентябре текущего года из-за ряда объективных и субъективных факторов промышленное предложение сократилось на 1-1,3%", — отметил собеседник агентства. Среди таких факторов он выделил снижение темпов производства у нескольких крупных игроков, а также аномально теплое начало осени (птица хуже набирала свой товарный вес).

К негативным факторам Березнюк также отнес удорожание себестоимости кормов из-за роста цен на соевый шрот, переход части производителей на более дешевое сырье, а также ухудшение ситуации в ряде регионов по птичьему гриппу. "На наш взгляд, данная тенденция — это временное явление, и отгрузочные цены скорее всего будут корректироваться вместе с ростом производства ведущих производителей", — заключил эксперт.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена