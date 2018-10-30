Минфин предложил уравнять акцизы для российского и импортного вина

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минфин РФ предложил установить единые ставки акцизов для российского и импортного вина с 1 июля 2019 года, следует из законопроекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас акциз на вина составляет 18 рублей за литр, однако в отношении вин с ЗГУ и с ЗНМП действует пониженная ставка — 5 рублей. Законопроектом предлагается единая ставка в размере 30 рублей с 1 января 2019 года, 31 рубля — с 1 января 2020 года, 32 рублей — с 1 января 2021 года.
Ставки для игристых вин сейчас составляют 36 рублей и 14 рублей за литр соответственно. Единая ставка для этих напитков, согласно проекту, должна составить 36 рублей с 1 июля 2019 года, 37 рублей — с 1 января 2020 года, 38 рублей с 1 января 2021 года.
Предусматривается право на налоговый вычет для производителей виноматериалов, вин, игристых вин при использовании российского винограда. В законопроекте говорится, что до 1 июля 2019 года производители вина, игристого вина обязаны провести инвентаризацию продукции и представить в налоговые органы соответствующее уведомление. Проект устанавливает перечень сведений, которые должны быть отражены в этом уведомлении.