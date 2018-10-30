В МЭР предупредили о влиянии экологического сбора на стоимость продуктов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Введение экологического сбора повлияет на цены ряда товаров, однако количественное влияние этого фактора не оценивалось, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития.

В ведомстве считают, что экологический сбор отразится на стоимости 54 категорий товаров и упаковки. Влияние данного фактора на изменение розничной цены пива также не оценивалось.

В начале октября Минприроды выступило с инициативой повысить ставки экологического сбора для тех предприятий, которые не занимаются утилизацией отходов от своих товаров. Российские производители и импортеры товаров, согласно закону "Об отходах производства и потребления" могут выбрать: обеспечивать самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, выполняя специальные нормативы утилизации, либо уплачивать экологический сбор.

Как написала во вторник газета "Коммерсант", производители продуктов питания и напитков, в частности, пива, предупредили власти о возможном повышении потребительских цен минимум на 1%, если инициатива Минприроды будет реализована. Участники рынка назвали этот сбор "квазиналогом" в пользу переработчиков и уверены, что избежать его, выполняя нормативы по утилизации отходов, невозможно.