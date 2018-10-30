Проект весогабаритного контроля предполагает открытие 400 пунктов АСВГК

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Проект автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) грузовиков в РФ предполагает развертывание 387 пунктов контроля до 2024 года, сообщил Минтранс.

"Минтранс России представил паспорт государственной автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК). … Проект предполагает развертывание до 2024 года на федеральных трассах 387 пунктов АСВГК", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что система создается на основе требований перевозчиков и грузоотправителей, а также является частью нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

По словам первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова, создание АСВГК продиктовано необходимостью соблюдения владельцами транспортных средств действующих весогабаритных параметров, от чего зависит безопасность миллионов участников дорожного движения. "Работа над этим проектом идет в течение трех лет, и сегодня благодаря активной позиции бизнес-сообщества мы выходим на этап согласования паспорта проекта и технических требований к АСВГК, которые формируются на основании требований самих грузоперевозчиков и грузоотправителей", — сказал Алафинов.

"Перегруз приводит к разрушению автодорожной инфраструктуры раньше установленных сроков. С этой точки зрения создание АСВГК повлечет формирование механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог всех уровней: федерального, регионального и местного, что позволит обеспечить достижения целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — добавил он.

Сейчас на федеральных дорогах действуют 27 пунктов автоматизированного весогабаритного контроля. По данным Росавтодора, на трассах в Вологодской области выявляется более 150 тысяч нарушений в месяц, в среднем перегруз достигает 30%. За один год работы этих пунктов число нарушителей сократилось с 40% до 4% от общего грузопотока.

Минтранс определит претендентов на создание весогабаритной системы в текущем году или начале следующего, говорил в октябре министр транспорта Евгений Дитрих.