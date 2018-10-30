Погрешности весогабаритной системы будут учитывать в пользу перевозчиков

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Погрешность в измерениях автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) грузовиков будут учитывать в пользу перевозчиков, сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в ходе слушаний в Общественной палате.
Минтранс определит претендентов на создание весогабаритной системы в текущем году или в начале следующего, говорил в октябре министр транспорта Евгений Дитрих. В министерстве полагают, что создание АСВГК повлечет формирование механизмов экономического стимулирования сохранности автодорог.