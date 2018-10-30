Погрешности весогабаритной системы будут учитывать в пользу перевозчиков

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Погрешность в измерениях автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) грузовиков будут учитывать в пользу перевозчиков, сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в ходе слушаний в Общественной палате.

"Более того, в рамках пилотной эксплуатации… мы установим тот порог, который будет считаться в пользу перевозчиков, погрешности. Будет это сколько — 2%, 3%, 1% — мы всю эту базу данных проанализируем и вместе с вами определим тот порог погрешности. Понятно, что мы его не сможем сделать 50%", — сказал первый замглавы ведомства.

Минтранс определит претендентов на создание весогабаритной системы в текущем году или в начале следующего, говорил в октябре министр транспорта Евгений Дитрих. В министерстве полагают, что создание АСВГК повлечет формирование механизмов экономического стимулирования сохранности автодорог.