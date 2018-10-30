Тестовый период системы весогабаритного контроля составит три месяца

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Срок опытной эксплуатации государственной автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) составит минимум три месяца, сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в ходе общественных слушаний в Общественной палате.

"Министерство транспорта ответственно заявляет, что, во-первых, у системы будет как минимум трехмесячный срок опытной эксплуатации, при которой система будет работать полностью: присылать смс-оповещения, присылать соответствующие сообщения на зарегистрированные адреса… без каких-либо штрафов, чтобы можно было систему адаптировать", — заявил Алафинов.

"Пилотная эксплуатация будет три месяца. Нам необходимо в любом случае в следующем году пилотную зону запустить, причём мы хотим её запустить в достаточно большом формате, чтобы был большой набор данных, как называется Big Data собрать… это не первый и не второй квартал, это, я думаю, оптимально третий-четвёртый квартал", — уточнил Алафинов.

Минтранс определит претендентов на создание весогабаритной системы в текущем году или начале следующего, говорил министр транспорта Евгений Дитрих.