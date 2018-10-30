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Экономика

Губернатор Рязанской области назвал наиболее перспективные направления АПК

(обновлено: 19:10 30.10.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фотоГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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РЯЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. Молочное животноводство, картофелеводство и производство масличных культур являются наиболее перспективными направлениями в сельском хозяйстве Рязанской области, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Любимов проинформировал вице-премьера об итогах сельскохозяйственного года в регионе.

"Урожай зерновых превысил 1 миллион 600 тысяч тонн. Успешно проведен сев озимых. Наиболее перспективными направлениями Николай Любимов назвал молочное животноводство, картофелеводство, производство масличных культур", — говорится в сообщении правительства области.

Губернатор также рассказал Гордееву о перспективах развития ряда промышленных предприятий и сферы переработки.

Вид на Рязанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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"Говоря об экологической ситуации, глава региона отметил, что необходимо продолжить работы по укреплению берегов реки Мокши в районе поселка Кадом. Кроме того, ряд населенных пунктов нуждается в современной системе обеспечения питьевой водой", — информирует облправительство.

Для решения этих проблем Алексей Гордеев рекомендовал Рязанской области активно включиться в нацпроект "Экология". Его общее финансирование составит 4 триллиона рублей. В настоящее время нацпроект включает 11 федеральных проектов.

По данным облправительства, в ходе встречи обсуждались вопросы снижения госдолга области, комплексного развития территорий, внедрения бережливого производства, транспортировки сельскохозяйственных грузов, продвижения местной продукции на межрегиональные рынки. Особое внимание было уделено реализации немецкой компанией крупного инвестиционного проекта в сфере АПК.

Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"В этом году откроется животноводческий комплекс в Пителинском районе, в следующем году – в Шацком. Есть договоренность о строительстве 4 комплексов, мы ведем также переговоры с инвестором о переработке", – сказал Любимов.

Гордеев отметил, что развитие АПК и повышение качества жизни в селе являются важнейшим государственным приоритетом. По его словам, в ближайшее время будет принято окончательное решение о реализации госпрограммы по развитию сельских территорий, которая стартует в 2020 году, и, возможно, будет преобразована в отдельный национальный проект.

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